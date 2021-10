Calciomercato Juventus, un altro big non rinnova | Possibile addio

Calciomercato Juventus, un altro big del Barcellona potrebbe non rinnovare il proprio contratto proprio come il caso Dembele.

Calciomercato Juventus, un altro big del Barcellona potrebbe non rinnovare il proprio contratto con i blaugrana. Secondo il portale spagnolo ‘elnacional.cat’ i blaugrana avrebbero dei problemi anche su Ansu Fati, oltre il già noto Dembele. Secondo i media spagnoli, infatti, l’entourage del giocatore, sotto il controllo di Mendes, avrebbe proposto solo due anni di rinnovo e vista l’età del giovane profilo la situazione e tutt’altro che chiara.

Si complica anche il rinnovo di Ansu Fati

Ansu Fati insieme a Pedri è uno dei gioielli dei giovanissimi del Barcellona ma che, nonostante l’età, sono riusciti a fare la differenza fin da subito. Un autentico predestinato a cui è andata l’eredità del numero 10 di Messi. Ma il contratto con la società potrebbe complicarsi e in questo senso potrebbe subentrare la Juventus, anch’ella a caccia di giovani già navigati con cui rifondare.

Per ora la situazione contrattuale è tutt’altro che chiara e potrebbe andare per le lunghe, a differenza di Pedri che invece è già un inamovibile del Barcellona, con una clausola altissima per non permettere un assalto dall’estero.