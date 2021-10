Calciomercato Juventus, ritorna in Serie A | Tutto pronto

Calciomercato Juventus, il bomber è pronto a ritornare in Serie A e lo farebbe da protagonista visto il poco spazio che ha ora.

Calciomercato Juventus, sembra ormai tutto pronto per il ritorno di Mauro Icardi in Serie A. Come viene riportato in un sondaggio di ‘Calciomercato.it’, il poco spazio che gli è stato ritagliato da Pochettino al Psg avrebbe già convinto l’ex capitano dell’Inter a ritornare nel campionato italiano che l’ha reso celebre. Come sappiamo la Vecchia Signora segue attentamente il gradito ritorno del bomber argentino ma non è sola, infatti ci sarebbe anche altre big di Serie A interessate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Real Madrid piomba su due obiettivi

Icardi torna in Serie A | Tre big interessate

Tre big le squadre interessate al ritorno dell’argentino. Come sappiamo la Juventus è tra quelle in pole, ma ci sarebbe anche la Roma di José Mourinho a caccia del bomber e alla lista delle pretendenti al trono si sarebbe aggiunta anche l’altra milanese, il Milan che valuterebbe l’acquisto di Icardi al posto di Ibra.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma probabili formazioni: i dubbi degli allenatori

Paradossalmente anche la rottura con l’agente e moglie Wanda Nara potrebbe facilitare il suo ritorno in Serie A laddove tutto ebbe inizio. Ovviamente per l’argentino si parlerebbe dell’estate prossima, quindi partendo da giugno.