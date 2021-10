Calciomercato Juventus, il Real Madrid piomba su due obiettivi

Il calciomercato della Juventus ha collezionato tanti rumors durante questo periodo di sosta dei campionati. Si guarda già alle trattative del 2022.

La società bianconera nel corso di questi anni ha dimostrato di avere grande lungimiranza, riuscendo a centrare gli obiettivi con anticipo rispetto alla concorrenza. Il calciomercato ormai è cambiato rispetto al passato e nel 2022 ci saranno tante opportunità possibili anche tra i parametro zero. Tanti calciatori infatti sono in scadenza di contratto e sono pronti a cambiare maglia. La Juventus, che ha sicuramente già stilato una lista di possibili colpi, dovrà tenere gli occhi vigili sulla concorrenza.

Calciomercato Juventus, il Real su Pogba e Rudiger

Ci sono due grandissimi campioni che a fine anno potrebbero terminare la loro esperienza con i rispettivi club per fine contratto, vale a dire Paul Pogba e Antonio Rudiger. Il centrocampista francese, idolo dei tifosi bianconeri, deve decidere il suo futuro così come farlo l’ex difensore della Roma. Potrebbero essere entrambi degli obiettivi della Juventus, nonostante un ingaggio decisamente alto. Ma nel caso i bianconeri avrebbero a che fare con una concorrente molto forte. Come si legge su Sportmediaset infatti il Real Madrid vuole ricostruire una grandissima squadra e oltre Mbappè avrebbe messo nel mirino sia il centrocampista dello United che il difensore del Chelsea. E sarebbe pronto a mettere sul piatto delle cifre importanti per fargli vestire la maglia delle merengues.