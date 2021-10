Calciomercato Juventus, il calciatore ha rifiutato il Barcellona. Ormai è praticamente una corsa a due per il prossimo anno

Non è un colpo per gennaio, su questo non ci sono dubbi. Ma senza dubbio è quello che maggiormente catalizzerà le attenzioni dei tifosi la prossima estate. Anche perché si tratta di uno dei più forti centrocampisti del Mondo.

E che, soprattutto, si libererà a parametro zero visto che con il Manchester United ormai non ha nessuna intenzione di continuare. La notizia di oggi che vede i riflettori accesi sul futuro di Paul Pogba, è che il Barcellona, che sembrava una delle squadre interessate al francese, si sarebbe tirato indietro nella corsa al centrocampista. Anzi, più che altro, è stato lo stesso calciatore che avrebbe capito che con i blaugrana non avrebbe potuto prendere lo stesso stipendio che per esempio, il Real Madrid, gli potrebbe garantire. La notizia è riportata da Don Balon.

Calciomercato Juventus, è corsa a due per Pogba

In corsa rimane, e da favorita, la squadra di Florentino Perez. Oltre la Juventus, che spera di prendere il “cuore” del giocatore, che appena tornato a Torino con la sua nazionale ha piazzato una stories Instagram che ha fatto impazzire i tifosi bianconeri. Ma decide tutto ovviamente anche Mino Raiola, che piazzando questa operazione si potrebbe portare a casa una enorme fetta di commissioni. Vedremo quali saranno gli sviluppi, ma senza dubbio, il fatto che il Barcellona sia più un problema, lascia delle speranze alla Juventus. Che sogna un clamoroso ritorno.