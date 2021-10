Calciomercato Juventus, non brilla come sperato | Occasione dall’estero

Calciomercato Juventus, il giocatore non brilla come sperato inizialmente dalla dirigenza, il ritorno in Italia un opzione.

Calciomercato Juventus, l’acquisto di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid non ha soddisfatto le aspettative, anzi, il giocatore è praticamente finito in secondo piano non brillando come sperato dalla dirigenza. L’argentino nella passata stagione fu uno degli autentici protagonisti della Serie A, un predestinato che fu vicino anche alla Juventus, e proprio la Vecchia Signora potrebbe rifarsi sotto qualora, appunto, la situazione con gli spagnoli dovesse compromettersi del tutto.

De Paul non brilla | Possibile ritorno in Serie A

L’ex Udinese e centrocampista dell’Argentina e Atletico Madrid potrebbe valutare addirittura il ritorno in Serie A. Come viene raccontato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, il centrocampista è finito in secondo piano nel suo attuale club. Con l’arrivo di Antoine Griezmann e di Ángel Correa, De Paul è finito ai margini del club non diventando un titolare. Il suo spirito di adattamento con il calcio spagnolo non sembra ancora ultimato.

L’Atletico Madrid è comunque ottimista sul futuro del centrocampista ma non è da escludersi che se continuasse a rimanere ai margini della squadra, il giocatore possa scegliere di andarsene già, clamorosamente, dopo una sola stagione. De Paul è costato 40 milioni agli spagnoli che l’hanno prelevato dall’Udinese dov’era il fulcro del centrocampo.