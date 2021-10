Calciomercato Juventus, futuro Morata legato al bomber | Si tratta

Calciomercato Juventus, il futuro di Morata in bianconero potrebbe dipendere da due fattori importanti: ecco quali.

Calciomercato Juventus, il futuro dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata potrebbe dipendere da due fattori importanti. Nel biennio del suo ritorno in bianconero, Alvaro è costato alla società già 20 milioni di euro. Per il riscatto definitivo, che dovrebbe avvenire a giugno 2022, la Vecchia Signora dovrebbe versare ulteriori 35 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid. Troppi se considerato che la Juventus vuole fare un acquisto importante in attacco, puntando tutto sul serbo della Fiorentina, Vlahovic. Di conseguenza la richiesta diventerà immediata.

La Juventus chiede uno sconto per il riscatto di Morata

Proprio così, i bianconeri, come comunicato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’ chiederebbero uno sconto effettivo sul riscatto di Alvaro Morata. I 35 milioni chiedi dagli spagnoli sarebbero troppi per le casse bianconere, soprattutto se, come sembra, Cherubini & co dovessero puntare tutto su Vlahovic per il mercato estivo.

Le volontà di Morata, tra l’altro, sono quelle di rimanere a Torino insieme ai suoi compagni e non gradirebbe l’eventualità di un ritorno forzato all’Atletico. Alla Juventus lo spagnolo si trova bene e il feeling con Allegri sarebbe dei migliori. Un dialogo che si aprirà molto a breve fra le due società, entrambe volenterose di chiudere nei migliori dei modi, anche perché in caso di ritorno forzato di Morata all’Ateltico, gli spagnoli dovranno cederlo per forza, visto che gli spazi in attacco sarebbero già tutti occupati dagli acquisti di Cunha e Griezmann.