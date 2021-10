Calciomercato Juventus, “scippo” Guardiola | Addio gratis

Calciomercato Juventus, ci prova Guardiola: il colpo a zero sorprende tutti. L’indiscrezione relativa al possibile trasferimento in Gran Bretagna.

I soldi del Manchester City hanno spesso monopolizzato i trasferimenti di molti top player, canalizzando alcune trattative che sembravano già impostate, ma che invece sono saltate a causa dell’irruzione dei Citizens. Molto probabilmente le strategie di Guardiola potrebbero collimare nuovamente con i piani della Juventus, che monitora sempre con molta attenzione giovani futuribili, il cui costo di cartellino non sia eccessivamente elevato. Caratteristiche che si sposano perfettamente con l’identikit di Ansu Fati, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Barcellona in scadenza nel 2022, ed è per questo al centro di molti rumours.

Calciomercato Juventus, rebus Ansu Fati: irrompe anche Guardiola

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, anche il City starebbe monitorando la possibilità di intervenire a gamba tesa nell’operazione Fati, la priorità del quale, è bene ribadirlo, è quella di continuare la sua esperienza in blaugrana, a maggior ragione dopo la decisione del club catalano di affidargli la maglia numero 10, ereditata da Leo Messi, in quella che è sembrata essere una vera e propria investitura calcistica. Il Barça intende aprire un nuovo corso, e fare dello spagnolo il fare del progetto tecnico, ma chiaramente fino a quando la firma non arriverà, i giochi continueranno ad essere aperti, e non sono esclusi affatto colpi di scena.