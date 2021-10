Calciomercato Juventus, c’è l’incontro ma non l’accordo | Affare a zero

Calciomercato Juventus, ci sarebbe in programma un incontro nei prossimi giorni, ma nessun sentore di accordo. Le ultime

Il colpo a parametro zero è ormai vicino. O almeno così sembra stando alle ultime notizie che arrivano attorno al difensore. Che nei prossimi giorni avrebbe un incontro con il Milan, che di rinnovo non ne vorrebbe sapere.

Romagnoli sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Il difensore ormai ha chiuso la sua avventura in maglia rossonera. Con Maldini che lo potrebbe perdere anche in questo caso senza nemmeno ricevere un euro in cambio. Il capitano rossonero – dalla panchina, perché gioca davvero poco – considera ormai conclusa la sua esperienza con il Diavolo. E Cherubini è pronto ad offrigli un contratto anche per cercare di mettere una pezza ai problemi difensivi che ci sono. Perché a turno, Chiellini, Bonucci e de Ligt sono sempre fuori per noie muscolari.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non brilla come sperato | Occasione dall’estero

LEGGI ANCHE: Juventus, infortunio Dybala | C’è la data del ritorno in campo

Calciomercato Juventus, Romagnoli a gennaio?

Potrebbe essere anche un’occasione per gennaio quella di Romagnoli. Anche se la sensazione è che difficilmente si possa muovere nella finestra invernale del calciomercato. E’ assai più probabile un suo arrivo a Torino a giugno, anche perché, qualora Cherubini decidesse di tentare un affondo nei prossimi mesi, allora dovrebbe comunque presentarsi con un’offerta. Che potrebbe essere sicuramente minima, ma senza dubbio mani al portafoglio ne dovrebbe mettere.

In ogni caso il futuro di Romagnoli è ormai deciso. Sarà con molta probabilità a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.