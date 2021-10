Calciomercato Juventus, due addii clamorosi. Uno va verso il ritiro!

Clamoroso quanto sta succedendo per ciò che riguarda il calciomercato. La Juventus ha preso atto che due vanno verso l’addio: Matuidi e Higuain lasceranno l’Inter Miami.

L’Inter Miami, nonostante le tante stelle in rosa, non riesce a decollare. E così, oltre al possibile ritiro di Gonzalo Higuain, il club vuole privarsi anche di Matuidi. La società di proprietà di David Beckham starebbe pensando di liberarsi di altri ingaggi molto onerosi, percepiti dai giocatori che avrebbero dovuto fare la differenza e invece non sono riusciti a contribuire alla crescita della squadra: secondo The Sun i calciatori in bilico sono davvero tanti e tra questi due ex Juventus.

Matuidi e Higuain verso l’addio

Rodolfo Pizarro, Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain potrebbero lasciare la franchigia americana già nei prossimi mesi. il tutto a causa dei un rendimento tutt’altro che straordinario. il francese, in particolare, è sotto contratto fino a dicembre 2022 e guadagna ufficialmente 1,3 milioni di euro. Qualche tempo fa confessò: «Non so cosa succederà domani ma ho un’opzione nel mio contratto per continuare fino al 2023. Vorrei chiudere qui la mia carriera. I tempi, però, sono cambiati e l’ex Juventus potrebbe ritrovarsi sul mercato a gennaio.