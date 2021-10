Calciomercato Juventus, arriva dalla Premier League il colpo a zero

Calciomercato Juventus, arriva dalla Premier League il possibile colpo a parametro zero. Il rinnovo non è sicuro. E Cherubini ci pensa

Alla ricerca di un attaccante, probabilmente, anzi sicuramente già nella prossima finestra di mercato, la Juventus guarda alla Premier League per cercare di rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri.

E, proprio in Inghilterra, c’è un elemento che dal prossimo 1 gennaio si potrebbe accordare con il suo nuovo club. E che potrebbe quindi partire – magari con un piccolo indennizzo – andando a regalare le sue prestazioni da un’altra parte. L’Arsenal e Lacazette non hanno ancora iniziato i colloqui per il rinnovo, e Mikel Arteta, tecnico del Gunners, ha spiegato in conferenza stampa che ancora tutto è possibile. Non solo ha lasciato aperta la porta per un possibile accordo, ma soprattutto non ha chiuso quella che potrebbe portare ad una partenza in breve tempo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Possibilità di scambio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è il nome del centrocampista | Arriva subito

Calciomercato Juventus, Lacazette possibile colpo a parametro zero

Nella stagione in corso Lacazette è sceso in campo solamente tre volte. E mai dal primo minuto. Segno che qualcosa non sta andando per il verso giusto. L’attaccante francese, che è arrivato all’Arsenal nel 2017, ha tutta l’intenzione di cambiare aria, e magari tentare l’avventura nella Serie A. Potrebbe essere quell’elemento in grado di riempire l’area di rigore avversaria. Un uomo che in questo momento alla Juventus manca dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.

E vista anche l’età del pacchetto avanzato juventino, potrebbe portare quell’esperienza che ogni tanto aiuta. Perché senza possibilità di essere smentiti, il centravanti francese ha sicuramente dimostrato nel corso di questi lunghi anni in Inghilterra, di essere un uomo in grado di dare quel pizzico di malizia quando serve lì davanti. Un uomo importante. che potrebbe fare al caso della Juventus.