Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Possibilità di scambio

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: i catalani non mollano il difensore bianconero e potrebbero cercare lo scambio

Una vera e proprio bomba dalla Spagna potrebbe scuotere il mondo bianconero nella prossima stagione. Sì, perché il Barcellona non molla il difensore.

E secondo quanto riportato da Don Balon, i catalani fanno sul serio per quanto riguarda de Ligt. Che, secondo Koeman – che rimane comunque a rischio – sarebbe l’erede ideale di Pique, destinato alle ultime stagioni della sua lunga e vincente carriera. L’obiettivo quindi rimane concreto, e anche tanto. E nel Barcellona ci sono diversi elementi che potrebbero fare al caso della Juve. Non in difesa però, ma guardando sicuramente al reparto avanzato.

Calciomercato Juventus, ecco i possibili nomi

Il portale che tira fuori la notizia, non svela però il nome del calciatore che potrebbe essere messo sul piatto per cercare di arrivare all’olandese. Ma ci sono pochi dubbi che la Juventus potrebbe sicuramente decidere di puntare a qualche attaccante che i blaugrana hanno in rosa. Uno su tutti è Dembele, anche se in questo caso c’è la questione rinnovo da affrontare e che potrebbe cambiare sicuramente le carte in tavola. Poi ci sarebbe anche Coutinho, ma il brasiliano non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri.

In ogni caso, la questione de Ligt rimane aperta. Ma servirebbero almeno 80 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il calciatore. Ma non potrebbero bastare, visto che ci potrebbe essere anche lo stop del tecnico alla cessione del difensore. Perché, onestamente, trovarne altri con le sue qualità, in giro, e con la carta d’identità ancora nuova, è praticamente impossivi