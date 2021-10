Calciomercato Juventus, bomba Cuadrado | Ecco quando firma

Calciomercato Juventus, svolta Cuadrado: spunta la data del rinnovo del contratto del colombiano. Ecco i dettagli.

Anche in questo primo scorcio di stagione, Juan Cuadrado ha dimostrato di essere semplicemente imprescindibile per questa Juventus: velocità, tecnica, dribbling e classe allo stato puro, in un cocktail esplosivo che lo rende assolutamente immarcabile.

Impiegabile sia come ala offensiva in un 4-3-3, sia come esterno in un 3-5-2, “El Panita”, che l’anno scorso è stato utilizzato da Pirlo come terzino basso, disputando la sua miglior stagione, è l’emblema della poliedricità e dell’adattabilità, motivo per il quale la Juve ha avviato da tempo i contatti per rinnovargli il contratto in scadenza la prossima estate, fino al 2023.

Questione di giorni e verrà ufficializzato il rinnovo di contratto di #Cuadrado con la #Juventus fino al 2023. Accordo reperito in estate @tvdellosport https://t.co/jKLhJBMslJ — Gianluigi Longari (@Glongari) October 21, 2021

Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari tramite il proprio profilo Twitter, l’accordo tra l’entourage del colombiano e la Juventus, reperito quest’estate, verrà ufficializzato nel corso dei prossimi giorni: questione di ore, dunque, prima che il rinnovo di Cuadrado venga ufficializzato. Non è da escludere che l’accordo possa essere ratificato negli stessi giorni in cui verrà ufficializzato il rinnovo di Paulo Dybala.