Per il calciomercato della Juventus si parlerà presto non solo di acquisti e cessioni, ma anche dei rinnovi dei calciatori più rappresentativi.

Uno su tutti ovviamente Paulo Dybala. L’argentino, al centro del progetto presente e futuro della Juventus, a breve dovrebbe rinnovare il suo accordo con il club bianconero. L’accordo sembra ormai cosa fatta, manca l’ufficialità. E anche un altro elemento importante per l’undici di Allegri, vale a dire il colombiano Cuadrado, presto dovrebbe raggiungere l’accordo per rimanere ancora a Torino. Ma ci sono anche altri elementi della squadra torinese che sono in scadenza di contratto, come Mattia De Sciglio. Che nelle ultime due partite ha dimostrato di essere un calciatore affidabile e tatticamente molto importante.

Calciomercato Juventus, per ora non si è parlato del rinnovo di De Sciglio

Allegri del resto ha sempre stimato il difensore e ha voluto che restasse in bianconero dopo il rientro dal prestito al Lione. Fiducia ripagata con grandi prestazioni da parte dell’ex Milan. La Juventus offrirà anche a lui un nuovo accordo? Difficile dirlo. Per adesso non se ne è parlato e lo ha confermato lo stesso giocatore ieri sera dopo la vittoria sullo Zenit. “Non ne abbiamo parlato del contratto, per me è l’ultimo dei pensieri. Sono sereno e concentrato, pronto a dare il 100% ogni giorno come al solito. Il lavoro alla fine paga sempre e verrà tutto di conseguenza” sono le parole dell’esterno.