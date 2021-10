Calciomercato Juventus, il caso si complica | Ihattarren si muove ancora

Calciomercato Juventus, il caso si complica. Il calciatore adesso è rimasto in Olanda ma è irrintracciabile. A gennaio si muove ancora

Il caso Ihattaren si complica. E anche parecchio. Perché dopo essere tornato in Olanda per motivi familiari, lasciando il ritiro della Sampdoria, il calciatore di proprietà della Juventus, ma che era stato girato alla società di Ferrero, non si trova.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, nemmeno i giornalisti locali hanno notizie del calciatore che è diventato un fantasma. Nemmeno un minuto con la maglia blucerchiata fino al 12 ottobre, quando ha deciso di fare le valigie e tornare nel suo Paese. Una scelta giustificata con dei problemi familiari non conosciuti. Ma che hanno comunque convinto la Samp a concedere un permesso.

Calciomercato Juventus, Ihattaren potrebbe salutare a gennaio

Da D’Aversa si è presentato con quattro chili in più: per questo motivo non è stato semplice rimetterlo in forma. Ma oltre questo il carattere è apparso subito fragile, tanto da convincere la società di Ferrero a lasciarlo partire senza chiedere tante spiegazioni. Non c’è possibilità di essere smentiti se affermiamo che non giocherà più nella Samp. Ma la situazione adesso diventa ingarbugliata anche per la Juventus, che potrebbe decidere a gennaio di rescindere il contratto. O magari mandarlo in prestito in Olanda dove il calciatore potrebbe ritornare in forma. O almeno ci proverà.

Raiola, procuratore di Ihattaren, ancora non avrebbe mandato nessun segnale alla Juventus. Ma come vi abbiamo spiegato nelle scorse settimane, anche per quanto riguarda l’agente potrebbero esserci delle novità. L’ex Psv parrebbe pronto a cambiare anche lui. Vedremo.