Calciomercato Juventus, ribaltone totale | La decisione di Allegri

Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso: il suo futuro cambia improvvisamente. Le ultime sulle mosse dei bianconeri.

Serviva una vittoria contro lo Zenit, e i tre punti alla fine sono arrivati. Al termine di un match rognoso, ostico, nel quale i bianconeri hanno fatto fatica a trovare il bandolo della matassa pur mantenendo le redini del gioco per ampi frangenti della gara, alla fine la Juventus è riuscita ad incamerare tre punti fondamentali, che consolidano il primato della Vecchia Signora. Merito di Kulusevski, abile a sfruttare un altro suggerimento al bacio di De Sciglio, e ad impattare di testa un pallone che ha baciato la parte interna del palo prima di depositarsi beffardamente in rete: e proprio sulla situazione legata al futuro dello svedese, si è concentrata l’edizione odierna di “Tuttosport“.

Calciomercato Juventus, dietrofront Kulusevski: Allegri non ha dubbi

Dopo un inizio assolutamente in sordina, in cui Allegri ci ha tenuto a pungolare in più di una circostanza l’ex esterno del Parma, lo svedese sembra aver assimilato i dettami tattici del tecnico livornese, al punto che, stando a quanto riferito dal quotidiano torinese sopra citato, le chances di una sua partenza a gennaio sono drasticamente diminuite. La Juve intende puntare ancora su di lui e su una sua eventuale esplosione: le qualità ci sono, anche se si sono viste ancora a tratti. Ragion per cui, salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di “Kulu” è scritto: sarà ancora Juventus.