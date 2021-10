Calciomercato Juventus, colpo Real | Il dado è tratto

Calciomercato Juventus, spiragli per l’affare bomba dal Real Madrid: la decisione del calciatore è chiara.

Il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un’ottima fucina di situazione appetibili per la Juventus, a cui l’idea di rinforzare la rosa dalla cintola in su non dispiacerebbe affatto. Con Dybala fuori per infortunio, infatti, si è palesata in maniera inequivocabile la mancanza di un leader tecnico in grado di fare da collante tra le due linee di gioco.

Con Chiesa un pò opaco e un Kulusevski che solo nel corso della gara contro lo Zenit è riuscito a trovare la zampata vincente, un problema in termini di inventiva, la rosa della “Vecchia Signora” sembra averlo. Ecco perché sono diversi i profili accostati alla Juventus, uno dei quali è sicuramente quell’intramontabile Isco, il cui nome circola puntualmente ogni qualvolta “Madama” si trova a dover programmare le linee guida della propria campagna acquisti. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza con il Real Madrid la prossima estate, e fino ad ora non è stato ancora trovato un accordo con i Blancos per il prolungamento del rapporto.

Calciomercato Juventus, Isco non chiude la porta: anche il Milan in agguato

Secondo quanto rivelato da defensacentral.com, lo spagnolo ex Malaga, pur ponendo i “Blancos” tra le sue priorità, non avrebbe chiuso la porta ad un suo trasferimento in Serie A, campionato nel quale potrebbe approdare laddove perdurasse la fase di stallo nelle trattative con il Real per quanto concerne il rinnovo. Ricordiamo che, oltre alla Juventus, Isco piace e non poco anche al Milan, che la scorsa estate ha effettuato dei sondaggi esplorativi per il ventinovenne centrocampista offensivo, salvo poi vedersi costretto a ripiegare su Messias per una questione di ingaggio.