Calciomercato Juventus, accordo e beffa | Il City pronto a chiudere

Calciomercato Juventus e la Roma, il City pesca il jolly e beffa le due italiane: Guardiola è pronto a mettere le mani sul calciatore.

Quale sarà il prossimo acquisto della Juventus? Difficile dirlo, sebbene le idee non manchino in casa bianconera, la più stuzzicante delle quali porta dritti al Monaco, e più nello specifico a quell’Aurelien Tchouameni che dalla scorsa estate è entrato in pianta stabile nei “radar” di Madama.

Tanto, se non tutto, dipenderà dalle cessioni che Cherubini riuscirà a piazzare, dalle quali si spera di ricavare un tesoretto da poter reinvestire, a meno che i bianconeri non riescano a chiudere affari low cost, o almeno che implichino un esborso relativamente contenuto. In questo senso, negli ultimi giorni si erano rincorse delle voci legate ad un presunto interessamento della Juve per Denis Zakaria, centrocampista elvetico del Borussia Mönchengladbach, in scadenza di contratto con il club tedesco e desideroso di cambiare aria, per approdare in un contesto più probante.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, manca l’accordo | Rinnovo rinviato

Calciomercato Juventus, su Zakaria irrompe il City: bomba dalla Spagna

Secondo quanto riportato dalla Spagna, però, e più precisamente da todofichajes.com, nelle ultime ore è da segnalare l’inserimento a sorpreso del Manchester City che, stando alle fonti iberiche, avrebbe trovato un accordo di massima con il calciatore, per un suo trasferimento al giugno, al punto che si dice chiaramente che Zakaria sarà “il prossimo acquisto dei Citizens”: staremo a vedere quello che succederà, e se effettivamente Guardiola riuscirà a beffare nuovamente i club italiani.