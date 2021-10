Calciomercato Juventus, manca l’accordo | Rinnovo rinviato

Calciomercato Juventus, manca l’accordo tra il giocatore e la società. Il rinnovo al momento è congelato. Ma entro due mesi arriva una decisione

E’ uno dei calciatori che alla fine della stagione vanno in scadenza di contratto. Ma al momento il rinnovo, secondo quanto riportato dal Corriere Torino, è congelato.

Sì, perché la proposta della Juventus, non attirerebbe più di tanto Federico Bernardeschi, che un rinnovo al ribasso non lo vorrebbe. Certo, i 4 milioni di euro all’anno che al momento l’attaccante percepisce, non sono più nelle possibilità della Vecchia Signora, che viste anche le prestazioni non certo esaltanti dell’ex Fiorentina, cercherà in tutti i modi di accontentarlo in un altro modo, magari spalmando il nuovo ingaggio in più anni.

Calciomercato Juventus, a gennaio si decide il futuro di Bernardeschi

L’ultimatum, comunque, c’è già. Al massimo entro la metà di gennaio Bernardeschi deve decidere il proprio futuro. Così la Juve in caso lo stesso attaccante non accettasse la rimodulazione dell’ingaggio, lo potrebbe mettere sul mercato per non perderlo a parametro zero alla fine della stagione.

Bernardeschi, comunque, è un elemento che Massimiliano Allegri tiene in parecchia considerazione, come si vede anche dal minutaggio in questa stagione. Con Max, poi, Federico riesce ad esprimersi al meglio delle sue possibilità, anche con quella libertà di pensiero che lo hanno visto protagonista nei suoi anni della Fiorentina e sicuramente di meno con la maglia della Juventus. Una situazione comunque che dovrà essere chiarita nelle prossime settimane. E ci sarebbero anche molti club alla finestra pronti a dare fiducia al campione d’Europa con la maglia azzurra.