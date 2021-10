Inter-Juve, tegola dell’ultim’ora | K.o. per un affaticamento muscolare

Inter-Juve, infortunio a sorpresa: assenza dell’ultima ora a causa di un affaticamento muscolare. Ecco i ragguagli.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Juventus, con i bianconeri che vogliono proseguire il loro filotto di vittore consecutive, ed azzerare il distacco dall’Inter, che precede la compagine di Allegri proprio di tre punti. Nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico livornese ha fornito maggiori ragguagli sulle condizioni fisiche di Dybala, al quale dovrebbe essere concesso uno scampolo di partita; anche Rabiot è recuperato, anche se è dubbia la sua presenza dall’inizio.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, beffa Roma | Cash immediato

Tuttavia, non ci sono solo notizie positive alla vigilia del derby d’Italia: come rivelato da Romeo Agresti, non prenderà parte alla super sfida del Meazza Moise Kean, fermato da un affaticamento muscolare. Lo staff sanitario bianconero ha optato per un approccio prudente, ragion per cui le condizioni del bomber verranno valutate con calma nel corso dei prossimi giorni, alla luce dei numerosi impegni che vedranno protagonista ala Vecchia Signora in campionato e in Champions.