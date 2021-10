Calciomercato Juventus, il Chelsea affonda | Pronto il doppio colpo

Calciomercato Juventus, il Chelsea prova l’affondo per il difensore. Cherubini pronto al doppio colpo per sostituirlo

Non solo il Barcellona, ma anche il Chelsea sarebbe davvero pronto, soprattutto in caso di mancato rinnovo di Rudiger, a tentare l’affondo decisivo per il difensore bianconero.

Sì, secondo calciomercatoweb.it, su de Ligt, ci sono anche i campioni d’Europa in carica che alla fine della stagione sarebbero pronti a mettere sul piatto almeno 80 milioni di euro per strappare l’olandese alla società bianconera. Un affare per il club londinese, un po’ meno per Massimiliano Allegri, che potrebbe perdere uno dei migliori elementi in circolazione nel panorama europeo. Ma il mercato è mercato, e si sa che può succedere di tutto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è anche Paratici | L’ex pronto allo sgarbo

Calciomercato Juventus, doppio colpo per il dopo de Ligt

Secondo il portale, comunque, la Juventus avrebbe già messo nel mirino un paio di difensori che potrebbero sostituire de Ligt. Uno è in Serie A, l’altro in Bundesliga. Si parla infatti di Ibanez della Roma e di Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Con il tesoretto che potrebbe arrivare quindi dalla cessione di de Ligt, gli investimenti sarebbero pronti.

C’è da capire, per cosa ne pensi Massimiliano Allegri di una cessione del genere, anche perché, la prossima, sarà sicuramente l’ultima stagione di un totem difensivo come Giorgio Chiellini, che è pronto dopo il Mondiale in Qatar a dire addio. Un’assenza che nei futuri campionati peserà eccome. Ed è per questo motivo che sarà di vitale importanza riuscire a fare le scelte giuste. E quella di una possibile cessione di de Ligt, non va sicuramente in questa direzione.