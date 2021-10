Calciomercato Juventus, c’è anche Paratici | L’ex pronto allo sgarbo

Calciomercato Juventus, c’è anche Paratici nella corsa al difensore. L’ex dirigente è pronto allo sgarbo. Le ultime che arrivano dalla Spagna

C’è anche l’inserimento di Fabio Paratici adesso. E la corsa al difensore che alla fine della stagione potrebbe firmare da svincolato, si complica. Perché c’è da dire che non c’è solamente il Tottenham, ma diversi club europei.

Dalla Spagna arriva la notizia che riguarda anche la Juventus. A riportarla e Fichajes.net che sottolinea che per Rudiger, nelle ultime settimane, hanno mostrato il proprio interesse non solo i tre club che da un po’ lo seguono, vale a dire Juve, Real Madrid e anche il Psg, ma anche il Tottenham e il Manchester City di Guardiola. Altre due società che sono alla ricerca di un elemento affidabile per la propria retroguardia.

Calciomercato Juventus, si complica la pista Rudiger

Già era complicata, senza dubbio, la pista che avrebbe potuto portare al difensore tedesco del Chelsea, adesso si fa sempre più difficile, perché la concorrenza è davvero importante e potrebbe aumentare, visto che in questo periodo si è anche parlato del Bayern Monaco come possibile acquirente. La cosa certa è che l’ex Roma fa gola a molti: non solo per le qualità tecniche, ma anche e soprattutto per il fatto che potrebbe arrivare senza nemmeno spenderci un euro per il cartellino.

Il nazionale tedesco è alla ricerca di un contratto milionario per le prossime stagioni approfittando appunto del fatto che arriverebbe da svincolato. Anche se, c’è da dire, che ha comunque iniziato i colloqui con il Chelsea. Però, questi, non hanno per il momento portato a nessun accordo. E il tempo sicuramente stringe. Vedremo quali possono essere gli sviluppi nelle prossime settimane.