Dybala, la Joya e il contratto | Fissato il rientro di Antun in Italia

Dybala è venuto fuori dall’infortunio che ne ha condizionato questa parte di campionato. Ora il contratto, quando torna Antun in Italia.

Dybala aveva segnato l’ultima volta contro la Sampdoria, poco prima di farsi male. Adesso è a quattro reti tra campionato e Champions, spiega la Gazzetta dello Sport. La rete all’Inter è un filo che si riannoda con un inizio di stagione decisamente positivo. Presto arriverà anche l’attesa firma sul nuovo contratto. Il suo agente Jorge Antun dovrebbe rientrare in Italia ai primi di novembre per chiudere una telenovela che dura ormai da troppo tempo. L’accordo (che sarà fino al 2026) c’è già, manca solo l’ufficialità. Lui è la Joya della Juve di Max, che senza di lui è sempre meno effervescente.

Dybala, un gol liberatorio

Quello realizzato da Paulo Dybala è un calcio di rigore di liberatorio, che lo porta fuori da un tunnel pesantissimo. Era un pallone che pesava molto più dei 450 grammi canonici, perché doveva regalare alla Juventus un pareggio prezioso. Paulo lo guarda, lo accarezza, come si fa con una persona o un animale a cui si vuole bene. Mentre lo sfiora gli scappa un sorriso, come se sapesse già come andrà a finire. La Joya calcia, Allegri si volta solo quando sente le urla intorno a sé, giusto in tempo per godersi la corsa liberatoria del suo numero 10, sommerso dalla gioia dei compagni.