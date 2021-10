Inter Juventus, parla anche il mister Allegri | “Ritrovato la fiducia”

By

Inter Juventus, ha parlato anche il mister bianconero nel post partita del derby d’Italia. Allegri non ha dubbi sul futuro.

Nel post partita del derby d’Italia è intervenuto anche il mister bianconero Massimiliano Allegri, ecco le sue risposte ai microfoni di Dazn:

“Questo pareggio pesa molto perché è arrivato in un secondo tempo dove abbiamo acquistato personalità e giocato meglio. Abbiamo sbagliato tanto, situazioni in cui dovevamo ragionare di più ma la squadra ha poi giocato con più fiducia contro un’ottima Inter. Un punto molto importante che ci consente di avere la possibilità di continuare la striscia positiva”.

“Chiesa fuori è stata una scelta tecnica. Avevo bisogno di un giocatore che desse pressione a Brozovic e Federico volevo inserirlo nella ripresa. Stasera bella partita ma dobbiamo vincere mercoledì contro il Sassuolo”.

“Il biglietto non l’ho scritto io(riferendosi al pizzino dato al giocatore brasiliano) (ride). Speriamo che Bonucci sappia leggere (ride). L’ha scritto Landucci quel bigliettino, non so niente. Riguardava una roba legata alle palle inattive”.

“Sul gol c’è stata una casualità, è stato un gol fortuito, Bernardeschi non ha colpe per aver chiesto di aspettare per il cambio”.

“Abbiamo lasciato otto punti su nove. Dovevamo ripartire dalle basi, un buon ordine in fase difensiva. Poi spostarsi più avanti. Dobbiamo lavorarci, passo dopo passo. La fiducia nasce proprio dall’avanzata offensiva”.

“Kayo Jorge sa giocare. Ha delle ottime possibilità di trovarsi spazio, ha tanta personalità”.



“Arthur è straordinario. Ho bisogno di lui, proprietà di palleggio molto importante”.

