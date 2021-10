Calciomercato Juventus, l’insidia per il difensore diventa doppia

Per il calciomercato della Juventus non si guarda ovviamente solo agli acquisti ma anche al futuro dei giocatori attualmente in rosa.

Per rimanere competitiva in Italia e in Europa la società bianconera non solo dovrà guardare a possibili colpi nel 2022 che sta per arrivare. Ma anche a blindare i pezzi pregiati. Quelli in scadenza di contratto, come Dybala ad esempio. Ma anche quelli che sono molto appetiti dai top club europei. In particolar modo il difensore olandese de Ligt, perno della squadra di Allegri e giocatore dal presente e futuro assicurato.

Calciomercato Juventus, Chelsea e Barcellona su De Ligt

Come si legge su Le10sport però ci sono club che vorrebbero strapparlo ai bianconeri. Il Barcellona, ad esempio, che vuole ricostruire una squadra vincente dopo l’addio di Messi e vorrebbe puntare proprio su De Ligt per rinfondare la difesa. I blaugrana dovranno fare i conti – riportando fonti inglesi – con il Chelsea di Tuchel. Che potrebbe girare forte sull’ex Ajax soprattutto nel caso in cui Rudiger lasciasse i blues. Quest’ultimo infatti è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo sembra vivere una fase di stallo.