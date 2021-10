Calciomercato Juventus, firma e annuncio | Piovono conferme

Calciomercato Juventus, firma e annuncio ormai imminenti. Piovono ulteriori conferme. Si è a un passo dalla chiusura

Si è a un passo dalla chiusura. Manca solamente l’ultimo tassello, poi ci sarà l’annuncio ufficiale, probabilmente in grande stile, come sicuramente merita la situazione.

Piovono ulteriori conferme, così come anticipato anche ieri, sul rinnovo di Paulo Dybala. La Joya sarà juventino fino al 2026. E la prossima settimana ci sarà la conferma ufficiale da parte del club. Antun, il procuratore del calciatore, è atteso a Torino. E quindi di dubbi ormai non ce ne sono davvero più.

Calciomercato Juventus, ecco nuove conferme

Antonio Barillà, giornalista de La Stampa che segue le vicende bianconere, è intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’, confermando quanto scritto anche ieri. Dybala è pronto a legarsi in maniera del tutto indissolubile alla Juventus: “Le parti hanno trovato l’intesa. Mancano dei dettagli ma firmerà fino 2026, diventerà il simbolo della Juve. Ha avuto l’investitura da parte di Chiellini, che vale davvero molto” ha spiegato il giornalista.

Dybala, come anticipato da Allegri in conferenza stampa, domani giocherà dall’inizio contro il Sassuolo. E probabilmente indosserà anche la fascia di capitano, visto che giocherà de Ligt e dovrebbe riposare Giorgio Chiellini. Il tecnico gli ha affidato questa ulteriore responsabilità perché non aveva, e non ha, nessuna intenzione di perderlo nei prossimi anni. La Juve del livornese si appoggerà sulle qualità dell’argentino. Che sono indiscutibili e che possono sicuramente portare a dei successi negli anni a venire.