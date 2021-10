Torna in panchina da subito | La Juventus può ritrovarselo contro

Clamoroso quanto sta avvenendo su una delle panchine più ambite e prestigiose del mondo. L’ex Juventus pronto a tornare in gioco è Conte.

Ha sedotto l’Inter, ha spezzato il dominio della Juventus e adesso si prepara a tornare in Inghilterra. Precisamente nel teatro dei sogni, all’Old Trafford per l’esattezza. Antonio Conte e il Manchester United sono vicinissimi come non mai dopo lo 0-5 rimediato domenica contro il Liverpool dai Red Devils. Una sconfitta epocale che ha gettato nel panico Ronaldo e Pogba. Proprio il francese ritroverà il suo mentore, il tecnico che lo ha lanciato nel calcio che conta puntando sulle sue qualità. Ne ha parlato stamattina la Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, allarme infortuni | Allegri rischia di perderlo per lungo tempo

Il ritorno di Antonio Conte

Giornali e siti scatenati di fronte alla crisi di una big del football made in England. I tifosi che invocano il cambiamento, ma a voce bassa, per non infierire sull’uomo che nel 1999 regalò la prima Champions League nella straordinaria notte di Barcellona. I bookmakers che aggiornano ora dopo ora il listino delle quote sul possibile addio di Ollie. Il nome di Antonio Conte in testa tra i possibili sostituti. Poi c’è la città, o almeno una parte, stordita dalla memorabile legnata ricevuta dal Liverpool, mentre quella della sponda City «gode come un riccio».