Inter-Juventus si replica a gennaio | Fissati luogo e data della Supercoppa

Inter-Juventus si giocherà nuovamente a gennaio. La Lega di Serie A, infatti, ha ormai deciso quando e dove far il disputare la Supercoppa.

Nemmeno il tempo di metabolizzare Inter-Juventus che già si parla di un altro. E non sarà uno qualsiasi, perché metterà in palio un trofeo. Una coppa di quelle che piacciano alla Vecchia Signora e che i nerazzurri arrivano a conquistare con grandi intervalli di tempo l’una dall’altra. C’è però il fattore-Inzaghi che ne ha strappate ben due ai bianconeri. La Gazzetta dello Sport spiega che salvo colpi di scena dettati da cambi di rotta improvvisi, la partita si giocherà il 5 gennaio a San Siro. Niente Riyad, dunque: si tornerà in Arabia Saudita probabilmente nel 2022-23.

Inter-Juventus in Italia

Se da una lato la Lega di Serie A ha un contratto firmato con l’Arabia Saudita, dall’altra c’era una data che i rappresentati sauditi avrebbero dovuto rispettare per esercitazione l’opzione già in questa stagione. Non l’hanno fatto in tempo. La scelta doveva essere fatta non solo sulla sede ma anche sulla data. L’opzione 22 dicembre sarebbe stata scavalcata dal 5 gennaio. Anche l’anno scorso la Supercoppa si giocò in Italia, a Reggio Emilia: lì furono motivi di opportunità legati al Covid a sconsigliare un viaggio all’estero. Prima, l’ultima edizione in territorio italiano risale al 2017: a Roma vinse la Lazio di Inzaghi contro la Juventus.