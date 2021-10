Ufficiale, tegola improvvisa: positivo al Covid | Salta la Juve?

Notizia improvvisa in vista della supersfida contro la Juventus: l’esito dell’ultimo tampone non lascia più spazio a dubbi.

Il tour del force della Juventus è davvero terrificante, con i bianconeri che saranno impegnati in rapida successione sia in campionato che in Champions League, in gare che potrebbero orientare in maniera assolutamente decisiva il corso della stagione della compagine di Allegri.

Ricordiamo che Dybala e compagni hanno rimediato quattro punti nelle ultime due gare, avendo battuto la Roma e pareggiato a San Siro contro l’Inter. Ad attendere la Vecchia Signora, nel turno infrasettimanale, ci sarà il Sassuolo, prima della sfida contro l’Hellas Verona e quella in Champions League contro lo Zenit. A concludere questo ciclo ci penserà la sfida tanto attesa contro la Fiorentina, nella quale, però, Italiano potrebbe fare a meno di una pedina importante nello scacchiere tattico dei Viola.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, l’insidia per il difensore diventa doppia

Come comunicato dal club gigliato tramite una nota apparsa sui propri profili social, Nico Gonzalez è risultato positivo al Coronavirus, dall’ultimo tampone effettuato, e potrebbe non scendere in campo il 6 novembre, data della sfida contro la Juve. Ecco il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento.”