Juventus Sassuolo, Allegri “gela” Bonucci | L’annuncio in conferenza

Allegri dopo Juventus Sassuolo, le parole del tecnico livornese in conferenza stampa “gelano” Leonardo Bonucci.

Doveva essere il match che avrebbe potuto rilanciare in toto le ambizioni di una Juventus che, però, esce con zero punti dal confronto con il Sassuolo, gettando alle ortiche la possibilità di agganciare, almeno momentaneamente, l’Inter.

Dopo un inizio di partita condotto su ritmi molto alti, la compagine di Dionisi è venuta fuori con il passare dei minuti, trovando il goal con Frattesi con una bella giocata in verticale. Nel finale, dopo il goal di Mckennie, Juve all’arrembaggio, e l’apertura panoramica di Berardi ha aperto la strada al morbido pallonetto con il quale Maxime Lopez ha battuto un incolpevole Perin in uscita. Di questo, e di tanto altro, ha parlato Allegri nel corso della conferenza stampa del post partita, focalizzandosi su una parola, “obiettivo”, rispondendo in maniera drasticamente diversa rispetto alle esternazioni e ai proclama di Bonucci di qualche giorno fa.

Juventus, Allegri in conferenza stampa dopo il k.o. contro il Sassuolo

Ecco uno stralcio delle parole di Allegri: “In questo momento parlare di obiettivi non ha assolutamente senso. Prendere goal al 95’ non deve più accadere, quando non riesci a vincere non devi perdere. Perché 1 punto al termine della stagione può fare la differenza”. Testa bassa, e pedalare…