Juventus Sassuolo, Allegri su tutte le furie | Bordate in diretta

Juventus Sassuolo, le parole di Allegri ai microfoni di Dazn: ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese a margine della sfida.

Ai microfoni di DAZN, ha parlato Max Allegri, che ha analizzato la sconfitta della Juventus al cospetto del Sassuolo. Ecco le sue parole: “Abbiamo perso ordine, non bisognava prendere il goal del 2-1, poi ci sono partite che se non puoi vincere, non devi perdere. Bisogna essere realisti e guardare che bisogna giocare in un altro modo, soprattutto se giochi contro il Sassuolo molto bravo negli spazi: in questo momento bisogna lavorare sugli errori che facciamo, la gestione delle partite, i momenti, non possiamo pensare di andare tutti avanti, il punto ora non serviva a niente ma ai fini del campionato serviva molto.

Se non concretizzi quello che fai, diventa più difficile: non deve capitare la gestione dell’ultimo minuto, siamo diventati nevrotici quando l’inerzia pendeva dalla nostra parte. Siamo diventati nevrotici; Morata ci farà molti goals. Bisogna essere più cinici quando andiamo a fare goal: il Sassuolo è una squadra tecnica, che in campo aperto gioca bene: siamo stati dei polli su questo punto di vista.”