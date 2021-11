Calciomercato Juventus, svolta e addio | Parte subito!

Calciomercato Juventus, addio immediato: la decisione è stata presa, ed è stato fugato ogni tipo di dubbio.

Il mercato di riparazione è ormai alle porte, ragion per cui i rumours e le indiscrezioni cominciano ad intensificarsi, soprattutto quelli inerenti ai calciatori che stanno faticando non poco a trovare minutaggio.

In quest’ottica, soprattutto dal Manchester United potrebbero arrivare succulenti occasioni di mercato, dal momento che sono molti gli “esuberi” dei Red Devils, che verosimilmente hanno già cominciato a tastare il terreno in vista di una partenza nel mercato invernale. Tra questi, spicca Donny van De Beek, che ha recentemente deciso di cambiare agente, in maniera tale da accelerare le manovre per il suo addio, e finalmente sciogliere questa situazione di empasse che si sta protraendo già da alcuni anni.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Pogba | Doppio addio e proposta monstre

Secondo quanto rivelato dal “The Sun”, un addio a gennaio della mezzala olandese è pressoché scontato: ci sono tutti i presupposti affinché si possa materializzare a stretto giro di posta, anche perché Solskjaer non intende puntare su di lui. Si era vociferato di un presunto interesse del Barcellona, ma fino ad ora i blaugrana non hanno ancora affondato il colpo; la Juve segue l’evolversi della situazione, ma per adesso non ha presentato alcuna offerta concreta.