Juventus a rischio Champions: «Quarto posto una chimera»

Massimo Mauro stronca il campionato dei bianconeri ed avverte la sua ex squadra: «Juventus, così non parteciperai alla prossima Champions».

La situazione è di una gravità assoluta. Intollerabile per la tifoseria e per la dirigenza, che tace convinta non si sa di cosa. La Vecchia Signora è vilipesa, stanca, a fine ciclo e preda di squadre medio-piccole che però corrono e divertono. «Il progetto tecnico su cui sta insistendo Allegri non funziona – spiega Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport -. Continuare a far giocare Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro sulla linea dell’area di rigore si sta rivelando inadeguato. Il Verona ha un tasso tecnico medio basso, però ha un progetto tattico ben definito. Con tre giocatori di qualità, Veloso, Caprari e Barak, ha messo sotto la Juventus giocando uno contro l’uno e credendoci dal primo all’ultimo secondo. Vincere tutte le partite facendo sempre 80 metri di campo è complicato».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, c’è il nome del centrocampista | Doppio scambio

La Juventus e la Champions League

L’ex centrocampista bianconero poi affonda il colpo. «Il calcio è una questione di meriti e adesso le altre vanno più forte della Juventus – chiude Mauro -. Economicamente non andare in Champions sarebbe una catastrofe e per evitarla c’è una sola strada: giocare più avanti, magari mettendosi a tre dietro. Per caratteristiche la difesa a tre è l’assetto più congeniale alla squadra e credo che consentirebbe di subire meno gol. Solo così si può tornare a lottare per i primi 4 posti. Ha visto la Juventus degli ultimi 15 minuti? Ci ha messo cuore e voglia di non perdere, attaccando. Perché non si poteva fare prima?».