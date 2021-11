Calciomercato Juventus, Barcellona vicino all’affare | Cherubini bruciato

Calciomercato Juventus, il Barcellona è davvero vicino alla conclusione dell’affare. Cherubini bruciato dalla concorrenza blaugrana

Sul fatto che andrà via, e probabilmente anche presto, non ci piove. Si aspettava sicuramente di giocare di più, soprattutto dopo aver dimostrato all’Europa il proprio valore portando la sua squadra in semifinale di Champions League.

E insieme a quei compagni che erano riusciti in un qualcosa di straordinario, dopo quell’annata clamorosa, aveva preso la strada di Manchester: Van de Beek era stato preso dallo United per essere un pilastro dei Red Devils. Ma in poco tempo, in Inghilerra, è diventato quasi un peso. Solskjaer non lo vede. E lui si sta muovendo per trovare una via d’uscita nella prossima finestra di mercato. Ed è anche da leggere sotto questo aspetto la firma per Ali Dursun, lo stesso agente di de Jong, che è passato al Barcellona. Mentre di quel trittico, de Ligt è approdato in bianconero.

Calciomercato Juventus, Van de Beek vicino al Barcellona

Secondo quanto riportato da Sport.es, il profilo di Van de Beek è seguito in maniera importante appunto dal Barcellona. Che potrebbe sfruttare in questo senso anche il buon rapporto che l’attuale centrocampista dello United ha con de Jong. La Juventus ci potrebbe provare, perché lì a centrocampo serve davvero una rivoluzione, ma non è detto che Cherubini riesca nell’impresa. Solamente presentandosi con un’offerta importante, per cercare di prenderlo a titolo definitivo, si potrebbe cercare di cambiare ormai le cose. Visto che, senza dubbio, il destino di Van de Beek appare segnato.

Ovviamente, il Barcellona, non può chiudere il trasferimento in maniera definitiva. La situazione economica del club di Laporta è quella che ormai tutti conosciamo. Ed è solamente per questo motivo che c’è ancora una spiraglio per la Juventus. Ma in Spagna sono convinti di poter chiudere in prestito con diritto di riscatto.