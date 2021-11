Calciomercato Juventus, rinnovo in vista | Salta il colpo a zero

Calciomercato Juventus, rinnovo in vista e prima offerta rifiutata. Il calciatore vorrebbe aprire un ciclo con la sua attuale maglia

Al momento ha deciso di aspettare, rifiutando una prima offerta che gli sarebbe stata recapitata nelle scorse settimane. Vorrebbe rimanere nel suo attuale club, nonostante ancora, in questa stagione, non abbia ancora visto il campo.

La situazione in casa blaugrana ormai è chiara, comunque. Il club spagnolo cercherà in tutti i modi di mantenere i calciatori attualmente in rosa perché di prenderne altri, al momento, non ci sono possibilità. E va letta in questo modo la trattativa con l’attaccante francese – che va in scadenza nel prossimo giugno – Dembele. Le parti, secondo quanto scritto diarigol.com, si starebbero avvicinando e anche di molto. Anche perché il francese ha chiuso per il momento ogni colloquio con il Manchester United, società che gli ha fatto la corte e continuerà a fargliela, qualora si aprisse un nuovo, e anche piccolo, spiraglio.

Calciomercato Juventus, Dembele vicino al rinnovo

Sì, possiamo parlare tranquillamente di un rinnovo che in questo momento sembra davvero vicino. Nonostante l’offerta al ribasso che il Barcellona dovrebbe proporre a Dembele la prossima settimana, quando è previsto un ulteriore incontro per fare un po’ di luce sulla situazione. Il fatto che il francese abbia deciso di bloccare tutte le altre possibili trattative, è un segnale importante.

E la Juve quindi, che aveva nel mirino il calciatore, soprattutto per la possibilità di prenderlo a parametro zero, dovrà muoversi verso altre direzioni. Il tentennamento da parte della società, in questo senso, ha fatto la differenza. Sì, perché ci sono stati alcuni momenti che, magari affondando un poco il colpo, avrebbero potuto cambiare l’ordine delle cose.