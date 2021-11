Juventus-Zenit, Allegri: “Domani decido la formazione”

Giorno della vigilia in casa bianconera. Domani sera la Juventus affronterà lo Zenit nella quarta giornata di Champions League.

Qualificazione quasi in cassaforte per la Juventus, che al contrario di quanto avviene in campionato in Europa ha avuto un percorso netto. Tre vittorie su tre e dunque ottavi di finale praticamente ad un passo. Basterà un pareggio contro i russi per tagliare il traguardo minimo. Ma Dybala e compagni sono attesi non solo alla vittoria ma anche ad una grande prova dopo le ultime delusioni in serie A. A presentare la sfida come al solito mister Allegri.

Juventus, la ricetta di Allegri: “Lavorare e stare zitti”

“Domani ci giochiamo il primo obiettivo della stagione e centrarlo sarebbe una cosa bellissima, con 2 partite di anticipo. Questo ci permetterebbe poi di concentrarci di più sul campionato” ha detto l’allenatore della Juventus. Consapevole del momento della sua squadra. “Siamo arrabbiati e dispiaciuti perché in 5 giorni abbiamo buttato a mare ciò che avevamo costruito nell’ultimo mese e mezzo. Dobbiamo riflettere e lavorare per migliorare”. Le parole del tecnico riguardano poi le assenze. “Gli indisponibili sono Kean, De Sciglio e Ramsey – dice Allegri – Gli altri, come Chiesa e De Ligt, stanno bene ma deciderò solo domani chi giocherà”. La ricetta per risalire la china c’è: “Bisogna lavorare e stare zitti. E’ un senso di responsabilità che dobbiamo avere tutti” conclude Allegri.