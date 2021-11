Calciomercato Juventus, Conte supera tutti | Si chiude subito

Calciomercato Juventus, Antonio Conte è prossimo a diventare il nuovo tecnico del Tottenham e avrebbe già un obiettivo in difesa.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni Antonio Conte avrebbe già pianificato un colpo a sorpresa per scavalcare la concorrenza. Proprio così, l’ex bianconero è prossimo a diventare il nuovo tecnico del Tottenham dopo i suoi due anni in nerazzurro. Antonio Conte avrebbe già pianificato la lista della spesa e andrebbe a chiudere uno dei profili più chiacchierati proprio in sponda bianconera, stiamo parlando del centrale in scadenza con il Milan, Alessio Romagnoli che potrebbe quindi rappresentare l’occasione giusta.

Romagnoli al Tottenham grazie a Conte

Come riportato da ‘Calciomercato.it’ la trattativa che porta al rinnovo del centrale difensivo del Milan sembra essere ad un punto morto. Motivo in più per credere che il futuro del nazionale azzurro sia altrove. Si era parlato di Juventus ma l’ultimo, importante, annuncio di Conte sulla panchina del Tottenham potrebbe stravolgere incredibilmente la situazione.

Mino Raiola potrebbe infatti portare il proprio assistito al Tottenham con Paratici pronto a chiudere un primo regalo a zero per l’ormai quasi ufficiale nuovo tecnico. Antonio Conte utilizzerebbe Romagnoli nel suo 3-5-2 dandogli spazio sufficiente da convincere anche lo stesso giocatore, che invece al Milan non sembra più essere priorità.