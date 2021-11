De Ligt gioca dal 1′ | Allegri ribalta la Juventus in Champions

Allegri deciso a rivoltare la Juventus come un calzino. Si parte dall’impiego dal 1′ di De Ligt in difesa. In avanti Dybala punto fermo della Juventus.

Avanti, si cambia, anche se non in maniera drastica secondo la Gazzetta dello Sport. Massimiliano Allegri come al solito deciderà la formazione anti Zenit solo stamattina, dopo la canonica rifinitura, ma qualche indicazione è già arrivata ieri. In difesa rientrerà De Ligt, in panchina col Verona per un affaticamento muscolare, che farà coppia con Bonucci. Sulle fasce Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra (De Sciglio è infortunato e Luca Pellegrini fuori lista, insieme a Kaio Jorge). A centrocampo Arthur, Rabiot e Bentancur rischiano di pagare la brutta prova di Verona.

Chiesa oltre a De Ligt con lo Zenith

In mediana provato il duo Locatelli-McKennie. Sulla corsia sinistra probabile il rientro di Bernardeschi dal primo minuto, che ha smaltito il problema alla spalla, mentre Cuadrado potrebbe riposare per fare spazio a Chiesa che insieme a De Ligt è il futuro. «Federico sta bene e potrebbe giocare dall’inizio», ha detto il tecnico. L’ex viola ha recuperato dall’affaticamento muscolare che l’ha costretto a saltare la trasferta di Verona. In attacco la scelta è ristretta: Kean è ancora out (affaticamento muscolare) e Allegri è quasi obbligato a puntare ancora su Morata. «Non è diventato scarso all’improvviso, si sbloccherà».