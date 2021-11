Calciomercato Juventus, irrompe il Real Madrid: è la quarta scelta

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa saltare i piani con la sua irruzione a gamba tesa: ci sono novità dalla Spagna.

Uno dei nodi cruciali che monopolizzerà le prossime sessioni di calciomercato della Juventus è quello relativo all’innesto in attacco sul quale i bianconeri decideranno di virare.

La partenza di Cristiano Ronaldo non è stata adeguatamente sostituita, ed il profilo di Moise Kean non può essere messo oggettivamente sullo stesso piatto della bilancia del fuoriclasse lusitano, che sta trascinando il suo Manchester United in Champions League a suon di prestazioni straordinarie. Ecco perché la Vecchia Signora sta stringendo d’assedio la Fiorentina per Vlahovic, lavorando da tempo ai fianchi, sfruttando la rottura dei rapporti tra l’entourage del serbo e Commisso. La Juve, però, non è la sola squadra interessata al bomber serbo, che fa gola a tanti club della Premier, della Bundesliga e della Liga spagnola.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, effetto domino Pogba | Che sgarbo all’Inter

Calciomercato Juventus, anche il Real Madrid pensa a Vlahovic

Secondo quanto riportato da diarogol.com, nella lista delle pretendenti al gioiello classe ‘2000 va inserita anche la candidatura del Real Madrid, con le Merengues che potrebbero fare un tentativo per l’attaccante della Fiorentina qualora dovessero fallire gli assalti a Mbappé, Lewandowski ed Haaland, che sono considerate le prime scelte della sontuosa campagna acquisti con la quale Florentino Perez ha intenzione di aprire un nuovo ciclo. Sempre secondo la fonte iberica, i gigliati chiederebbero circa 100 milioni di euro; in realtà, è ipotizzabile che Commisso ridimensioni al ribasso le sue pretese, dal momento che il rischio di perdere a zero un vero e proprio patrimonio è molto più che concreto.