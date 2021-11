Calciomercato Juventus, colpaccio clamoroso | Gli ostacoli da superare

Calciomercato Juventus, inglesi davanti. L’affare è assai complicato. A gennaio sarebbe un colpaccio, ma è durissima arrivare al bomber

Sarebbe un vero e proprio colpaccio per gennaio. Ma sarà difficile arrivarci sia nei prossimi mesi sia la prossima estate. Poche illusioni, quindi, per i tifosi della Juventus. Che sognavano almeno di vedere qualcuno, lì davanti, che potesse dare una mano ad Allegri nelle proprie scelte.

Sì, perché senza dubbio al momento solamente Dybala sta riuscendo, in un modo o nell’altro, a far vedere in maniera completa il proprio valore. Morata, che ieri è andato a segno, sicuramente può dare di più. Così come ci si aspetta di più anche da parte di Kean. Kaio Jorge invece, stimato da Allegri, che lo ha anche elogiato pubblicamente, ha ancora tempo per entrare nei meccanismi di una squadra che vive un vero e proprio periodo di rivoluzione.

Calciomercato Juventus, colpo Vlahovic: gli ostacoli da superare

A fare una fotografia della realtà juventina, in questo momento, ci ha pensato il giornalista del Corriere dello Sport Bonsignore, che ha parlato alla Tv di calciomercato.it. “Vlahovic? Le big inglesi sono in vantaggio soprattutto per la capacità di spesa. Da parte della Juventus ci sono stati contatti, è un calciatore futuribile che piacerebbe tanto alla società, ma la sostenibilità economica dell’operazione è tutta da verificare. I discorsi da intavolare con la Fiorentina sono tanti, a gennaio sarebbe un colpaccio clamoroso ma non solo per la Juventus. Può pesare anche la rivalità storica tra le piazze, dopo gli affari Bernardeschi e Chiesa“.

Ecco, in poche parole, le speranze di arrivare all’attaccante della Fiorentina sono poche. Ma senza dubbio, se Cherubini riuscisse ad anticipare la concorrenza nei prossimi mesi, allora le cose potrebbero prendere decisamente una piega diversa.