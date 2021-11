Max Allegri, dopo la vittoria in Champions League ha deciso di mettere regole meno severe alla Juventus. Però il ritiro (soft) resta in vigore.

Ritiro sì, ma soft. La vittoria sullo Zenit ha rimesso in marcia la Juve, così Allegri ha concesso al gruppo una sospensione del ritiro fino a oggi. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. La squadra si è regolarmente allenata, ieri mattina, ma i calciatori hanno avuto la possibilità di tornare a casa dalla proprie famiglie. Si stabiliranno nuovamente al JHotel da oggi e fino a sabato, per preparare la sfida con la Fiorentina, ultima prima della sosta per le Nazionali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, effetto domino Pogba | Che sgarbo all’Inter!

Allegri verso la Fiorentina

«Il ritiro ci ha fatto bene – sottolinea Bernardeschi – Con lo Zenit abbiamo avuto il giusto atteggiamento fisico e mentale ma questa deve essere la normalità». Con la Fiorentina, Allegri ritroverà Cuadrado e Bentancur, a riposo in Champions. Restano in dubbio, invece, Kean e Ramsey, ancora alla prese con noie muscolari. Il gallese, in ogni caso, sembra più vicino al recupero di Moise. A gennaio andrà trovata una soluzione immediata perché è diventato completamente un peso, oltre che inutile per Max.