Calciomercato Juventus, fari accesi per il dopo Ronaldo | Colpo in Liga

Calciomercato Juventus, si continua a monitorare il profilo del possibile successore di Cristiano Ronaldo: affare “spagnolo”.

Prima della partita contro lo Zenit, conclusa con una netta vittoria della compagine di Allegri maturata dopo una prestazione finalmente convincente, non erano pochi quelli che criticavano il reparto offensivo della “Vecchia Signora”, scombussolato dalla partenza di Cristiano Ronaldo.

Il Paulo Dybala versione Platini ammirato allo Stadium contro i russi ha fatto ricredere i detrattori della Joya e di Alvaro Morata, ma è inevitabile che l’acquisto di un profilo offensivo di altissimo livello sia di stringente attualità in casa Juve. Il primo nome sulla lista è Dusan Vlahovic, ma chiaramente non sarà facile per Cherubini far breccia nel muro eretto dalla Fiorentina che, a dispetto della situazione contrattuale con la quale il bomber classe ‘2000 è legato ai Viola, non intende fare sconti, men che meno in vista di un possibile approdo del suo gioiello agli acerrimi rivali.

Calciomercato Juventus, colpo Hazard: epurazione Real

Secondo quanto riportato da “El nacional.cat“, ci sarebbe anche la Juventus nella lista delle squadre che, o direttamente o indirettamente, avrebbero preso contatti con il Real per Eden Hazard, con l’attaccante belga ormai da tempo in rotta di collisione con i Blancos, che sarebbe stato offerto tra gli altri anche al Newcastle, al Manchester United, al Paris Saint Germain e al Bayern Monaco, senza trovare riscontri positivi. Quasi sicuramente Florentino Perez dovrà rivedere al ribasso le proprie richieste, per riuscire a cedere una pedina che non rientra affatto nei piani di Ancelotti, e che grava pesantemente sulle casse del club spagnolo.