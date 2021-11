Calciomercato Juventus, intrigo Pogba | Sfuma un obiettivo!

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra arrivano novità sulla situazione del francese. E i bianconeri potrebbero vedersi sfumare un obiettivo.

Paul Pogba e il Manchester United sono sempre più lontani. Il contratto del centrocampista francese scade a giugno ma la trattativa per il rinnovo sembra essere ormai naufragata. E che il futuro del campione del mondo sarà quasi certamente lontano dall’Inghilterra lo ha fatto intendere tra le righe anche la partita di Champions League contro l’Atalanta. Pogba è uscito nel secondo tempo, dopo essere stato schierato in coppia con McTominay in un centrocampo a quattro. Sodalizio che non ha funzionato, così come non ha avuto grande successo quello con il brasiliano Fred.

Non a caso sono diverse le panchine collezionate nell’ultimo periodo. La collocazione tattica dell’ex bianconero evidentemente comincia ad essere un problema. Almeno fino a quando il tecnico Ole Gunnar Solskjaer continuerà ad utilizzare questo modulo di gioco.

Calciomercato Juventus, il Manchester United si fionda su Tchouameni

Tra le destinazioni che Pogba gradirebbe di più c’è ovviamente anche Torino. Un tentativo, la prossima estate, sarà fatto. Anche se i rapporti tra la Juventus e il suo agente Mino Raiola sono stati già allacciati da mesi. Nel frattempo il Manchester United è già alla ricerca di un sostituto. Uno che possa essere più funzionale rispetto al “Polpo”. Secondo Football Insider i Red Devils l’avrebbero già trovato. Si tratta di Aurelien Tchouameni, classe 2000 di proprietà del Monaco che ha incantato nell’ultima Nations League. E che qualche settimana fa era finito pure nelle mire della stessa Juventus.

Stando alle notizie che arrivano dall’Inghilterra, alcuni emissari del Manchester United saranno questa sera a Montecarlo per vedere da vicino le gesta del giovane centrocampista transalpino. Beffa in arrivo, dunque, per la società bianconera.