Juventus, nuovo “acquisto” per la Champions | Allegri sorride

Calciomercato Juventus, Allegri potrà contare su un nuovo “rinforzo” per la Champions: ecco di chi si tratta.

Da anni la politica aziendale e sportiva della Juventus è cambiata, con i bianconeri che hanno deciso in pianta stabile di contenere il monte ingaggi, attraverso l’abbassamento dell’età media della rosa e la valorizzazione di giovani tecnici e di prospettiva, alcuni dei quali hanno avuto già modo di mettersi in mostra nel ritiro pre campionato. Ad impressionare Allegri è stato sicuramente Matias Soulé, che non a caso si è meritato la convocazione del ct Scaloni: ma le buone notizie non sono finite qui.

Calciomercato Juventus, Soulé arruolabile anche per la Champions: le ultime

#Soulé, che attualmente non figura né nella lista A né in quella B della #Juve in Champions, a gennaio potrà essere inserito in quella B in quanto – a dicembre – completerà il biennio richiesto dalla normativa vigente. Dunque, l’argentino dagli ottavi potrà esserci 🇦🇷@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 4, 2021

Come ricordato da Romeo Agresti, infatti, il fantasista argentino al momento non rientra in nessuna delle due liste Champions: tuttavia, a partire da gennaio potrà essere inserito in quella B, mese entro il quale avrà completato il biennio richiesto dalla normativa attualmente in atto: ragion per cui, a partire dagli ottavi di finale, Soulé in teoria potrebbe essere regolarmente arruolato da Allegri, che potrebbe far leva sull’estro e la fantasia del giovane classe ‘2003.