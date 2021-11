Calciomercato Juventus, rifiuto clamoroso | Più vicino a Torino?

Calciomercato Juventus, l’obiettivo avrebbe rifiutato una proposta dalla Premier League: aspetta l’offerta bianconera?

Dusan Vlahovic non rinnoverà con la Fiorentina. La notizia è ormai di dominio pubblico da quasi un mese. A renderlo noto, ad inizio ottobre, è stato lo stesso presidente della Viola, Rocco Commisso, comunicando a mezzo stampa il naufragio delle trattative per il rinnovo tra il procuratore del centravanti serbo e la società gigliata. Vlahovic ha ancora un anno e mezzo di contratto, che lo lega a Firenze fino a giugno 2023. In queste settimane il classe 2000 è stato accostato a diversi club, anche se – secondo quanto trapelato da fonti vicine all’agente – la sua volontà sarebbe quella di rimanere e affermarsi definitivamente nel campionato italiano. E proprio per questo motivo è saltato fuori il nome della Juventus, che dal canto suo non ha mai negato l’interesse verso il giocatore.

Del resto, non è semplice non considerare un talento di tale portata: nel corso del 2021 solamente il coetaneo Haaland ha segnato di più. Le caratteristiche, insomma, sono quelle del predestinato. Il nativo di Belgrado lo ha dimostrato anche una settimana fa, firmando una tripletta contro lo Spezia.

Calciomercato Juventus, Vlahovic prende tempo e dice no all’Arsenal

Vlahovic, secondo le indiscrezioni che circolano da un po’, potrebbe lasciare Firenze o a gennaio oppure a giugno. Commisso non scende sotto il prezzo dei sessanta milioni, possibilmente cash. Oggi, però, è arrivato un indizio importante sul futuro del serbo. Secondo Sky Sport, infatti, la Fiorentina avrebbe trovato l’accordo con l’Arsenal per cedere il giocatore già nella prossima finestra di mercato: i Gunners sborserebbero 80 milioni.

L’entourage del giovane centravanti, tuttavia, avrebbe preso tempo, “snobbando” la proposta inglese. A questo punto è possibile che Vlahovic voglia considerare altre offerte. I più maliziosi invece sono convinti che si sia già promesso ad un’altra squadra: e se questa fosse proprio la Juventus? Certo è che se ne vedranno delle belle.