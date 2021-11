Milenkovic, l’altro serbo che piace alla Juventus (e all’Inter)

Non solo Vlahovic, ma c’è un altro calciatore serbo che si metterà in vetrina oggi allo Juventus Stadium. Milenkovic è l’altro pezzo pregiato.

Nikola Milenkovic tra qualche giorno tornerà ad essere un uomo mercato a tutti gli effetti. Ad agosto prese una decisione controcorrente: a meno di un anno dalla scadenza decise di prolungare per una stagione, dal 2022 al 2023. La Fiorentina ha gioito, per una firma che ha allontanato la possibilità di perdere a zero uno dei migliori difensori della Serie A tra qualche mese. L’ultima parola sul futuro del gigante serbo non è ancora stata detta. Il classe ’97 resta infatti sul taccuino di tanti club, da Inter e Juventus, prossimo avversario dei viola, a West Ham e Tottenham. Tante società che restano attente e pronte a cogliere al volo l’occasione di prendere l’ex Partizan a prezzo di saldo la prossima estate. A riferirlo è importate calciomercato.com.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Conte è già carico | Pronto lo scippo

Milenkovic e il grande salto

Il difensore serbo oggi sarà allo Stadium da avversario e sogna un giorno di poterci giocare da bianconero. Milenkovic non lo dice apertamente, del resto è un viola e come tale verrebbe tacciato di lesa maestà al solo pensiero. E’ cresciuto molto, tornando su buoni livelli. Il suo agente ha l’imbarazzo della scelta e sfoglia la margherita. Serviranno una 15ina di milioni: è un affare vero e proprio.