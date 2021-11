Calciomercato Juventus, sfida doppia per l’esterno | Inglesi in pole

Calciomercato Juventus, gli inglesi lo vorrebbero per rilanciare la squadra fin da subito. Obiettivo comune ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, come comunica il portale spagnolo ‘Sport’, anche il Newcastle farebbe sul serio per Edin Hazard. La squadra degli sceicchi vuole rilanciare fin da subito e avrebbe messo nel mirino il primo grande obiettivo per gennaio. L’esterno belga non è più una priorità per Ancelotti che lo lascerebbe anche partire nella finestra di mercato invernale.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rigori a confronto | Su Twitter monta la rabbia

Hazard al Newcastle per gennaio

L’ex Chelsea potrebbe tornare in Premier League ma solo se l’offerta sarà congrua. Ancelotti ha già fatto sapere che sarebbe disposto a farlo partire ma la dirigenza valuterà, appunto, solo importanti offerte. Sul belga c’è anche la Juventus che però vorrebbe riuscire a prelevarlo a prezzo di saldo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rigori a confronto | Su Twitter monta la rabbia

Hazard è legato da un contratto con il Real Madrid fino al 2024, ma come dicevamo poc’anzi, davanti ad un’offerta importante, potrebbe già partire nella finestra di gennaio. Un addio concordato per rilanciare già da subito la squadra inglese che dalla prossima stagione inizierà il suo vero e proprio fanta mercato.