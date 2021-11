Calciomercato Juventus, tutto su Vlahovic | Tre in cambio di uno

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera potrebbe tentare la carta delle contropartite per arrivare al centravanti serbo. Ecco di chi si tratta.

Parliamoci chiaro: è lui il sogno per giugno. E le grandi manovre per portarlo a Torino sono in atto da mesi. Con ogni probabilità c’è anche la Juventus dietro il recente no di Dusan Vlahovic all’Arsenal, svelato da Sky Sport qualche giorno fa, proprio prima del match di campionato tra i bianconeri e la sua attuale squadra, la Fiorentina. Il procuratore del serbo non avrebbe preso in considerazione la maxi-offerta arrivata da Londra (si parla di circa 80 milioni alla società viola) perché il giocatore parrebbe ancora intenzionato a guardarsi attorno. Non ha fretta di decidere, il centravanti nativo di Belgrado.

Restare in Italia non gli dispiacerebbe, a quanto pare. Tra l’altro la Serie A è un campionato che ormai conosce bene e in cui si sta affermando a suon di gol: nel 2021 si contano sulle dita gli attaccanti che hanno segnato quanto lui. La Juventus lo corteggia, ma Vlahovic per ora si limita a prendere atto delle avances bianconere.

Calciomercato Juventus, le possibili contropartite per Italiano

Sembra che nel frattempo ci siano stati già dei contatti tra il direttore sportivo Cherubini e l’entourage del giocatore. L’ostacolo da aggirare, però, è Rocco Commisso. Il patron viola non avrebbe alcuna intenzione di rivivere un altro caso Chiesa: è disposto a privarsi di Vlahovic già a gennaio oppure a giugno, ma non vuole sentire parlare di pagamenti dilazionati, com’è avvenuto per il figlio d’arte. La Juventus, a questo punto, potrebbe tentare la strada delle contropartite per arrivare subito al serbo. Oltre ad una cifra importante – che si aggirerebbe sui 40-50 milioni – i bianconeri metterebbero sul piatto qualche profilo – uno per reparto – che può fare al caso di Vincenzo Italiano, l’allenatore viola che ha già dimostrato di saperci fare coi giovani.

Nicolò Fagioli, oggi in prestito alla Cremonese, è una valida opzione per l’attacco. Per quanto riguarda la difesa, invece, la Juventus sarebbe disposta a privarsi del promettente Radu Dragusin, attualmente alla Sampdoria. Cherubini, infine, potrebbe sacrificare il gioiello Nicolò Rovella, ormai titolare fisso nel Genoa.