Calciomercato Juventus, trovata la soluzione | Rinnovo ad un passo

Calciomercato Juventus, le parole dell’allenatore non lasciano spazio a dubbi. E la società si è subito attivata per accontentarlo.

Xavi ieri ha preso in contropiede un po’ tutti. Persino la sua stessa società, che forse non si aspettava una risposta così netta a proposito del futuro di Ousmane Dembelé. Per il nuovo allenatore del Barcellona, infatti, il rinnovo del francese è una priorità. Lo considera a tutti gli effetti un elemento che può ancora dare tanto alla causa blaugrana, soprattutto se riuscirà a risolvere una volta per tutte i suoi problemi fisici. Xavi ritiene inoltre che il giocatore non abbia espresso tutto il suo potenziale e che, malgrado non sia più un ragazzino, possa ancora affermarsi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Parole di stima che potrebbero fare da sprone ad un elemento che finora non ha mai brillato per continuità. Dall’estate 2017, quando fu acquistato dal Barcellona per la cifra record di 105 milioni di euro, ha dovuto fare i conti con ben diciassette infortuni. Un vero e proprio tormento per Dembelé.

Calciomercato Juventus, per Dembelé pronto un contratto a gettone

Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e diverse squadre sognano tuttora di accaparrarselo a parametro zero. Una di queste è la Juventus, che non ha mai nascosto l’interesse riguardo al talentuoso esterno transalpino. La frase di Xavi, però, cambia tutto. E a quanto pare la società blaugrana si è già attivata per accontentare il nuovo tecnico. Per Dembelé sarebbe infatti pronto un contratto “a gettone”.

Lo riporta il quotidiano catalano Sport: il direttore sportivo Mateu Alemany avrebbe trovato la formula giusta per rinnovare il francese, utilizzata anche durante le sue precedenti esperienze al Maiorca e al Valencia. Soluzione che andrebbe incontro alle esigenze del club, chiamato a ripianare un’importante situazione debitoria.