Calciomercato Juventus, via libera Ancelotti | Scambio e maxi beffa

Calciomercato Juventus, c’è l’accelerata decisiva sul giocatore. Il tecnico avrebbe acconsentito alla sua cessione. Bianconeri beffati.

Ha solo ventuno anni, ma sta facendo girare la testa a mezz’Europa. Al punto tale che davanti alla sede del Monaco c’è, da mesi, una lunghissima fila di pretendenti. Il livello delle sue prestazioni, nel frattempo, si è alzato ulteriormente e secondo le ultime indiscrezioni questa sarà in ogni caso la sua ultima stagione nel Principato. Aurelien Tchouameni, giovane centrocampista in forza al club monegasco – e ormai destinato a diventare un perno anche dei Bleus di Didier Deschamps – resta uno dei nomi più caldi del momento. Oggetto del desiderio di molte big che sarebbero disposte fare sacrifici pur di accaparrarselo e bruciare la concorrenza.

Tra queste c’è anche la Juventus: uno con le sue caratteristiche sarebbe perfetto nel centrocampo bianconero, il reparto che necessita di maggiori rinforzi. Portarlo a Torino, tuttavia, sarà tutt’altro che semplice. Il suo cartellino ha un valore di circa 40 milioni di euro: cifra che Andrea Agnelli, in questo frangente, non può certo spendere a cuor leggero.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, doppia beffa Haaland | Cash e scambio

Calciomercato Juventus, Jovic pedina di scambio per Tchouameni

Negli ultimi giorni, intanto, sembra esserci una decisa accelerata del Real Madrid sul giocatore. Tchouameni piace molto a Carlo Ancelotti, che lo avrebbe richiesto espressamente agli uomini mercato del suo club. Il francese accetterebbe ad occhi chiusi il trasferimento nella capitale spagnola. Dove troverebbe, tra l’altro, diversi suoi connazionali ad attenderlo: uno di questi è Eduardo Camavinga, che con lui ha duettato nell’Under-21 transalpina.

Anche da Madrid, secondo quanto riporta il sito fichajes.net, starebbero pensando ad una possibile contropartita da offrire al Monaco per abbassare il prezzo di Tchouameni. Ancelotti avrebbe dato il via libera per la cessione di Luka Jovic, l’attaccante serbo che nella sua esperienza madrilena non ha mai inciso.