Calciomercato Juventus, prende corpo a gennaio l’ipotesi risoluzione

Si avvicina il mese di gennaio e il calciomercato della Juventus vedrà senz’altro dei movimenti sia in entrata che in uscita.

Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza bianconera proverà a non farsi sfuggire eventuali occasioni che si presenteranno all’inizio del 2022. La squadra di Allegri può essere senz’altro rinforzata ma è anche vero che la Juventus non può appesantire troppo il monte ingaggi. Ed è per questo che in caso di nuovi volti in arrivo a Torino ci saranno anche delle partenze all’orizzonte. Specie per quanto riguarda il centrocampo, il settore che più potrebbe subire cambiamenti nel futuro prossimo.

Calciomercato Juventus, ipotesi risoluzione per Ramsey

Come riporta Sportmediaset, a gennaio potrebbero esserci delle novità in vista per quanto riguarda il centrocampista Aaron Ramsey. Che potrebbe lasciare i bianconeri, visto che il club starebbe pensando di risolvere in anticipo il contratto con l’ex stella dell’Arsenal, che è in scadenza nel 2023. Il suo entourage però potrebbe chiedere una buonuscita per raggiungere l’accordo e questo potrebbe essere un freno per la sua partenza. Alcuni club di Premier sarebbero senz’altro pronti a ingaggiare il calciatore.